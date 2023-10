Polacy wściekli na Amerykanów. Tylko to ich może uratować

Kalendarz Grand Prix 2024. Co wiemy na pewno?

Australia może być więc jedynym powiewem świeżości. Jeśli chodzi o rundy europejskie, to tutaj wielkiej rewolucji nie będzie. Cykl rozpocznie się zawodami w Warszawie na PGE Narodowym. Znamy już nawet datę tego turnieju, którą jest 11 maja. Prawa do zorganizowania mistrzostw w Polsce mają także Wrocław i Gorzów Wielkopolski. Ci drudzy biorą pod uwagę różne opcje. W grę wchodzi organizacja zawodów na Arenie w Gdańsku. Mówi się także o potencjalnej sprzedaży praw Toruniowi, którego los także nie jest pewny. Rozmowy trwają.

Co jeszcze wiemy na pewno? 17 sierpnia Grand Prix zorganizuje Cardiff. Tutaj termin też jest już potwierdzony. Wszystko wskazuje na to, że cykl zawita także w swoje tradycyjne miejsca, czyli do czeskiej Pragi, a także do Szwecji, Dani, Niemiec i Łotwy. Faworyci to Malilla (Szwecja), Vojens (Dania), Teterow (Niemcy) oraz Ryga (Łotwa).