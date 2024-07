Polacy walczą o mistrzostwo świata. Nie do wiary, ile mogą zarobić

Klątwa SoN. Polacy marzą o złocie

W historii SoN nasi reprezentanci nie wygrali ani razu. Aż trudno w to uwierzyć biorąc pod uwagę fakt, że jesteśmy światową potęgą w żużlu. Jednak SoN to bardzo specyficzne zawody. Menedżerowie zgłaszają do zawodów trójkę żużlowców - dwóch podstawowych i jednego rezerwowego. Zawodnicy rywalizują ze sobą w parach. O ile więc Polska jest w stanie stworzyć silny zespół, o tyle inne nacje po mimo swoich problemów także desygnują bardzo silne składy. Spacerku więc nie będzie.

Tyle może zarobić zwycięzca SoN

Nasza kadra rozpocznie we wtorek w Manchesterze, a później najpewniej w sobotę w finale rywalizację o marzenia i o prestiż. Co jak co, ale w tym turnieju na wysokie gaże nie ma co liczyć. Aż trudno uwierzyć, ile kasy organizatorzy przewidzieli na nagrody dla zawodników. Zwycięzca całego turnieju zainkasuje 37,5 tys. euro, czyli w przeliczeniu na złotówki nieco ponad 160 tys. zł. To kwota do podziału. Nie wiemy, kto finalnie zostanie uwzględniony w tej premii, ale nawet jeśli liczyć samych zawodników, to wyjdzie około 53 tys. zł. Dla porównania w PGE Ekstralidze zawodnicy zarabiają tylko za jeden punkt od 10 tys. złotych w górę.