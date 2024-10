Polacy uniknęli wstydu. Smutny koniec naszej reprezentacji

Polska reprezentacja żużlowa cudem uniknęła wstydu podczas mistrzostw Europy w jeździe parowej. Nasi reprezentanci we włoskim Lonigo zajęli dopiero drugą lokatę i to zwyciężając wyścig dodatkowy o srebrny medal z reprezentacją Wielkiej Brytanii. Złotymi medalistami zostali Duńczycy, którzy wrócili na tron po dwóch latach. To były ostatnie cokolwiek znaczące zawody w tym sezonie. Nasza kadra niedługo rozpocznie przygotowania pod najważniejszą imprezę w przyszłym roku.