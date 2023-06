Polacy ruszyli na pomoc Rosjaninowi. Stracił nogę, ale zaczyna nowe życie

Dramat zawodnika rozegrał się w ciągu kilku miesięcy

Andriej Kudriaszow pod koniec zeszłego roku szykował się do sezonu 2023. Miał startować dla II - ligowego Kolejarza Opole, gdzie przymierzany był do roli lidera drużyny. Wracał po rocznym zawieszeniu, jakie obejmowało rosyjskich żużlowców. Tym razem miał zielone światło na starty w polskiej lidze dzięki polskiemu paszportowi. Od lat bowiem żyje w naszym kraju, a jego żoną jest Polka. Razem mają też dziecko.

Dramat zawodnika zaczął się w grudniu 2022 roku. Jako pierwszy o całej sprawie poinformował portal WP. To wtedy dowiedzieliśmy się o diagnozie, z jaką musiał mierzyć się żużlowiec. Rak zaatakował jego nogę. Początkowo wydawało się, że leczenie chemią pomoże w walce z chorobą, a następnie w powrocie na tor. Optymizm szybko jednak przygasł, kiedy do Kudriaszowa spływały coraz gorsze informacje.

Andriej Kudriaszow ciągle walczy o powrót do zdrowia

Pierwszy etap w powrocie do normalnego życia Rosjanin z polskim paszportem ma już za sobą. Teraz musi poddać się dalszemu leczeniu. - Andriej po operacji czuje się znacznie lepiej. Kluczowe będą najbliższe badania, które wykażą, czy w jego organizmie są jeszcze komórki nowotworowe. Później będzie mógł zacząć rozglądać się za zakupem specjalistycznej protezy - słyszymy od jednej z osób ze środowiska.

Dzięki protezie Kudriaszow będzie mógł wrócić do normalnego życia odstawiając kule. W sfinansowanie jej zakupu jak również całego procesu leczenia włączyło się środowisko żużlowe. Na jednym ze znanych portali pojawiła się zbiórka pieniędzy. Jak dotychczas zebrano nieco ponad 200 tysięcy złotych z potrzebnych 250. W pomoc Andriejowi zaangażowali się też poszczególni zawodnicy w tym przede wszystkim jego rodak Artiom Łaguta.

I dziś wiemy już, że w lipcu odbędzie się mecz towarzyski na torze w Opolu. - Weźmie w nim udział drużyna Betard Sparty Wrocław z Artiomem Łagutą na czele. Ich przeciwnikiem będzie zespół Andrieja Kudriaszowa, który on sam poprowadzi. Z tego co wiem, to aktualnie kompletowana jest stawka zawodów. Swój udział mieli już potwierdzić m.in. Emil Sajfutdinow czy Janusz Kołodziej - słyszymy od dobrze zorientowanych osób.