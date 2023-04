Polacy, Rosjanie i stary mistrz. Wielcy nieobecni mistrzostw

29 kwietnia w chorwackim Gorican ruszą zmagania o mistrzostwo świata na żużlu. Tytułu broni Bartosz Zmarzlik, a w środowisku nie brakuje głosów, że trzykrotny mistrz globu nie będzie miał godnego rywala. Wszystko przez to, że w stawce brakuje kilku nazwisk, które mogłyby mu zagrozić.

Zdobył mistrzostwo świata, którego nie mógł bronić

Największym nieobecnym będzie Artiom Łaguta. Rosjanin zdobył złoto w 2021 roku. Stoczył wtedy wyjątkowo zaciętą rywalizację ze Zmarzlikiem. Obaj bili się o tytuł do ostatnich zawodów. Ostatecznie górą był Łaguta. Wszyscy ostrzyli sobie apetyty na powtórkę z rozrywki rok później, bo Polak zapowiadał, że spróbuje wrócić na szczyt.

I tak też się stało, choć już bez rywalizacji z Rosjaninem. Ten został zawieszony we wszystkich rozgrywkach z powodu wybuchu wojny na Ukrainie. To jeszcze bardziej otworzyło Zmarzlikowi drogę do złota, bo przed rokiem brakowało mu godnego rywala.