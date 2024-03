Polacy poznali rywali. Największa zagadka rozwiązana

Żużlowa reprezentacja Polski poznała rywali na finał Drużynowych Mistrzostw Europy. Biało-Czerwoni 6 kwietnia w Grudziądzu zmierzą się ze Szwedami, Duńczykami oraz Czechami. Pierwsze dwie reprezentacje były zdecydowanymi faworytami do uzyskania przepustki, natomiast największą zagadką była drużyna, która uzupełni stawkę finałową. Czesi uzbierali więcej punktów od Łotyszy, dlatego to oni mogą planować zakup paliwa na wyjazd do Grudziądza.