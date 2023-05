Polacy powalczą o GP. Ostatni krok do wielkiego finału

Woźniak i Smektała mają szansę być w czołowej czwórce, gwarantującej awans do GP Challenge, ale muszą naprawdę wspiąć się na wyżyny. Niemal pewniakiem do awansu jest miejscowy matador, Martin Vaculik, jeden z najlepszych żużlowców świata, a do tego znający tamtejszy tor jak własną kieszeń. Lambert i Fricke to także mocne kandydatury, ale dla Polaków do pokonania. W Żarnowicy kluczowy jest start, a obaj nasi reprezentanci w tym elemencie są dobrzy.