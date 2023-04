Polacy powalczą o awans na peryferiach żużla

Chorwacko-węgierska majówka

Jeśli ktoś dysponuje samochodem oraz kilkoma dniami wolnymi, może zrobić sobie całkiem niezłą wycieczkę . W sobotę odbędzie się GP Chorwacji w Gorican, pierwsza runda tegorocznych mistrzostw świata. Faworytem jest oczywiście zeszłoroczny czempion, czyli Bartosz Zmarzlik. Czwartkowy mecz w Lublinie pokazał jednak, że Polaka da się pokonać i wcale nie trzeba być do tego przybyszem z kosmosu . Poza Zmarzlikiem, pojadą też Dudek i Janowski. Początek zawodów o 19.

W niedzielę można zaplanować sobie jakieś zwiedzanie, a już w poniedziałek odbędzie się turniej eliminacyjny do SEC w węgierskim Debreczynie. Co prawda odległość między tymi miastami to prawie 500 km, ale okazji na "zaliczenie" tych ośrodków wielu nie ma. Tak prezentuje się lista startowa turnieju w drugim największym mieście na Węgrzech: