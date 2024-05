Polacy odczarują PGE Narodowy? Tego boi się trener kadry

2024 ORLEN FIM SGP of Poland - Warsaw już w sobotę o godz. 19:00. Będzie to ósmy turniej na PGE Narodowym. W siedmiu dotychczasowych zwyciężali: dwukrotnie Tai Woffinden (Wielka Brytania) i Fredrik Lindgren (Szwecja) oraz Matej Zagar (Słowenia), Leon Madsen (Dania) i Max Fricke (Australia). W gronie zwycięzców brakuje Polaka. Czy to się zmieni w sobotę? Czterech reprezentantów Polski spróbuje napisać historię.



