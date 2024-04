Polacy obsypani złotem. Gigantyczna premia za tytuł, tego jeszcze nie było

Do gigantycznych nagród w Drużynowym Pucharze Świata już się przyzwyczailiśmy. Rok temu Polacy wygrali finał we Wrocławiu i skasowali prawie 200 tysięcy złotych nagrody z FIM (światowa federacja). Istniejące od 2022 rozgrywki DME gwarantują mistrzom premię o połowę mniejszą. Na wysokości zadania stanął jednak PZM.

Gollob kpił z nagród dla reprezentantów

Jeszcze na początku XXI wieku Władysław Gollob, ojciec mistrza świata Tomasza Golloba, mówił, że nasi reprezentanci gonią w zawodach rangi mistrzostw świata i Europy za "ścierwem, które ktoś powiesił na kiju" . Faktem jest, że wtedy nagrody za tytuł były symboliczne. Kadrowicze dopłacali do startu. Za własne pieniądze szyli kevlary, kupowali silniki, opłacali noclegi w hotelu i bili się o medale dla kraju.

Od ponad dekady jest inaczej. W DPŚ standardem stało się dokładanie przez związek około 100 tysięcy do regulaminowych premii. Teraz identyczną sytuację mamy też w DME. Dzięki temu Polacy zgarnęli w sumie blisko 202 tysiące złotych do podziału. Wyjdzie po około 40-45 tysięcy na głowę, bo w finale pojechało czterech zawodników (Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek, bracia Pawliccy), ale był też rezerwowy Wiktor Przyjemski. I choć nie pojechał, to pewnie coś tam za gotowość startową dostanie. Dotąd tak było.