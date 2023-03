Polacy najszybsi. Menadżer, widząc to przecierał oczy

Texom Stal Rzeszów wyjechała na tor, rozpoczynając już takie właściwe przygotowania do sezonu, który ma się zakończyć wielką wygraną tej drużyny. I trzeba powiedzieć, że po pierwszych zajęciach są powody do optymizmu.

Obłędnie szybki Marcin Nowak

Po pierwsze świetnie zaprezentowała się trójka Polaków. Marcin Nowak był na treningu najszybszy i to nie powinni dziwić. Wielu ekspertów w ogóle drapało się po głowie, zastanawiając, dlaczego Nowak zdecydował się na jazdę w drugiej lidze, skoro z powodzeniem mógł startować w pierwszej. Na treningu to potwierdził.

Z bardzo dobrej strony pokazali się też Rafał Karczmarz i Mateusz Tudzież. Jeśli chodzi o czasy osiągane na pierwszych zajęciach, to Karczmarz był drugi, a Tudzież trzeci. Obaj mogą startować na pozycji U-24, więc sztab może tylko zacierać ręce.

Patrzyli na Thorsta i nie wierzyli własnym oczom

Idźmy jednak dalej, bo wielką niespodziankę sprawił trenerom 20-letni Duńczyk Rune Thorst. Jechał tak odważnie, tak śmigał pod samą bandą, że sztab aż przecierał oczy, widząc, co wyprawia młody zawodnik. Kiedy Thorst przyjechał do Rzeszowa, pokazał trzy nowe, kompletne motocykle i powiedział, że przenosi się do Polski, to już wtedy mówiono, że z niego coś będzie. Trening jeszcze zaostrzył apetyty.

Uczciwie trzeba jednak napisać, że Thorst musi się jeszcze sporo uczyć. Nie wiadomo też, jak wypadnie, gdy przyjdzie mu startować spod taśmy z rywalami. Papiery ma, ale to może się skończyć tak, że Stal wypożyczy go w tym roku do klubu Ekstraligi U-24. Zwłaszcza że klub ma kilku dobrych juniorów.

Szybka Kontra. Kto się skusi i wyda miliony na Rosjanina? WIDEO / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Rowe może przegrać tylko z Polakami

Na pierwszym treningu świetnie wypadł angielski młodzieżowiec Anders Rowe. To może być pewniak do jazdy w lidze. Obecnie bije na głowę ocenianego wyżej przez ekspertów Philipa Hellstroma-Bangsa. Rowe może przegrać jedynie z Polakami. Mateusz Majcher włożył do ramy motocykla silniki Flemminga Graversena i prezentował się dobrze. Stal uzbroiła też po zęby, przetransferowanego z Betard Sparty Wrocław Bartosza Curzytka. On zaczynał w Rzeszowie i tam się ma teraz odbudować. Jego postawa na treningu też napawa optymizmem.

Warto dodać, co też jest istotne, że zawodnicy chwalili stan toru, który dawno nie był tak dobrze przygotowany.

Marcin Nowak i radość po biegu / Dawid Markysz / Edytor.net / Newspix

Rune Thorst / Marcin Kubiak / Newspix