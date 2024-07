Polacy mistrzami świata! Co za noc w Manchesterze

Polscy juniorzy w składzie Wiktor Przyjemski, Bartosz Bańbor oraz Jakub Krawczyk zwyciężyli w Speedway of Nations 2, młodzieżowych mistrzostwach świata par na żużlu. Naszym reprezentantom pomogło szczęście, bo początkowo przez warunki na torze Przyjemski i Bańbor nie błyszczeli. Nie ma co ukrywać, że do mistrzostwa świata Polaków przyczynił się sędzia Aleksandr Latosiński, który w kluczowym momencie wykluczył reprezentanta Szwecji po starciu z Bartoszem Bańborem. Zwycięzców się jednak nie sądzi, a nasi reprezentanci radzili sobie z innymi rywalami bez większych problemów. Podium uzupełnili Szwedzi oraz Australijczycy. Srebro przypadło Szwedom, którzy byli w biegu bezpośrednim lepsi od Australijczyków.