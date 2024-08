Polacy mistrzami Europy! Dramatyczna walka o złoto

Zrobili to! Reprezentacja Polski po raz czternasty zdobyła tytuł drużynowych mistrzów Europy U23! Nie było to wcale łatwe zadanie, bo na półmetku rywalizacji dość nieoczekiwanie do Biało-Czerwonych zbliżyli się Czesi, głównie dzięki fenomenalnemu Janowi Kvechowi. Droga do złota nie była usłana różami – nawierzchnia toru w Krakowie pozostawiała wiele do życzenia, co boleśnie odczuli dwaj nasi zawodnicy.