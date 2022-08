Polacy mieli być najlepsi, a nie byli nawet na podium

Bartosz Zmarzlik: 5 - z jednej strony piąta pozycja to naprawdę przyzwoity wynik, jednak Zmarzlik przyzwyczaił nas wszystkich do dużo lepszych rezultatów i przede wszystkim jazdy. Polak nie dominował tak, jak to mu się we Wrocławiu zdarzało. Gołym okiem było widać, że brakuje mu prędkości, więc po przegranym starcie w półfinale, o czym mówił po zawodach we Wrocławiu (więcej TUTAJ), bardzo trudno było mu coś zdziałać na dystansie biegu. Najważniejsze jednak, że pomimo braku awansu do finału zdołał wywalczyć w półfinale trzecie miejsce, co dało mu dodatkowe punkty do klasyfikacji generalnej za wyższą lokatę na koniec zawodów.