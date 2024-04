Polacy już straszą! Z tym zakupem Zmarzlik stał się ściganym

- Mam wrażenie, że w tym sezonie będzie mniej ciekawych wyścigów z jego udziałem, ponieważ Bartosz Zmarzlik dopracował niemalże do perfekcji moment startowy. Częściej będzie tym ściganym, niż ścigającym. Nie wiem czy to dobrze dla widowiska - rozpoczął temat Michał Mitrut w Magazynie PGE Ekstraligi na antenie Canal+ Sport. - To zawsze była bolączka Bartka. Jakoś z tego startu nigdy nie szło, a po trasie potrafił się odnaleźć bardzo dobrze - kontynuował Patryk Malitowski. Reklama

Za nami inauguracja PGE Ekstraligi, a już niedługo startuje także cykl Grand Prix, który zostanie zapoczątkowany 27 kwietnia w chorwackim Gorican. Polscy kibice zacierają ręce, aby turniej trzeci rok z rzędu padł łupem Bartosza Zmarzlika. 29-latek na początku tego sezonu spisuje się bardzo dobrze, dużo lepiej, aniżeli miało to miejsce dokładnie rok temu o tej samej porze. Wówczas mówiono o słabej wiośnie w wykonaniu wychowanka Stali Gorzów. Tym razem jest zupełnie odwrotnie.

Duża zasługa w tym samego Zmarzlika, który zakupił maszynę do startowania i trenował ten element przez całą zimę. Efekt jest widoczny gołym okiem, bo moment startowy to była największa bolączka polskiego mistrza. Teraz staje się nieuchwytny dla rywali zarówno na trasie, jak i pod taśmą startową. Wiele wskazuje na to, że zbliżający się cykl mistrzostw świata, to znów będzie popis jednego zawodnika.

Starty to jest umiejętność skupienia się. Reakcję można trochę poprawić, ale nie za bardzo. Najważniejszą rzeczą jest stanąć na starcie, spojrzeć na słupek startowy i być na nim w stu procentach skoncentrowany. Widać po Bartku, że można to wypracować. Cieszmy się, że mamy takiego zawodnika, którego nam zazdrości cały świat ~ tłumaczył Marek Cieślak.

Kibice zacierają ręce. Polacy jeżdżą, jak z nut

Na swoją dyspozycję narzekać nie mogą również Dominik Kubera i Szymon Woźniak. Ten pierwszy notuje piorunujący początek sezonu. Przed dwoma tygodniami zgarnął Złoty Kask, czyli najlepiej obsadzony polski turniej w tym roku oraz zanotował wygraną w Memoriale Alfreda Smoczyka. Pierwsze spotkanie w Grudziądzu także zaliczy do udanych, notując 11 punktów w pięciu startach. Przed nim debiut jako stały uczestnik cyklu, lecz smak podium już doskonale zna. W przeszłości w dwudniowej rundzie w Lublinie zajął kolejno drugie i trzecie miejsce. W tym roku może sprawić ogromną niespodziankę i pokusić się nawet o utrzymanie w stawce. Reklama

Nie inaczej jest w przypadku Szymona Woźniaka, któremu nie można odmówić motywacji i determinacji. Świadczy o tym chociażby fakt zatrudnienia Grega Hancocka w swoim teamie. Kluczowe jest jednak to, co na torze, a Woźniak spisuje się aktualnie całkiem nieźle. W niedzielę wybitne wyścigi przeplatał gorszymi, co złożyło się na dorobek dziewięciu punktów. Gdy już jednak trzykrotnie wystrzelił spod taśmy, to dla rywali był absolutnie nieuchwytny. Najbliższe tygodnie będą najważniejszymi w jego całej dotychczasowej karierze.

