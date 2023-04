Polacy jadą u siebie. To Piła na niemieckiej ziemi

Tak, do "niemieckiej Piły". Podobieństw między tymi torami jest multum. Zacznijmy od charakterystycznego, czarnego koloru nawierzchni. Takich torów naprawdę nie zostało już wiele. Druga sprawa to wieżyczka sędziowska, niemal identyczna do tej pilskiej. Kolejna rzecz to trybuny, zbudowane w sposób bardzo podobny do tych w Pile. Zwraca na to uwagę sporo kibiców przyjeżdżających na zawody do Stralsund.