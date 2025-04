Polacy dali mu nadzieję. Może pójść śladem mistrza świata

Reklama Genoa CFC - Juventus FC 0-3, SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) / Eleven Sports / Eleven Sports

Żużel. Chce pójść ścieżką Australijskiego mistrza. Jason Doyle wzorem

Australijczycy mają to do siebie, że potrafią wskoczyć na mistrzowski poziom kiedy zbliżają się do 30 roku życia. Tak było w przypadku Jasona Doyle’a, który na wysoki poziom wskoczył w 2014 roku, mając 29 lat, a na mistrzowski rok później. W zeszłym sezonie z dobrej strony w Lesznie pokazał się Benjamin Cook (rocznik 1997), który wcześniej nie był znany polskim kibicom. - Znam Bena Cooka od ósmego roku życia. To dobrze mieć Australijczyka w nowym zespole - mówi Pickering. Reklama

- Czuję się gotowy. Nie potrzebuję "rozjeżdżenia". Gdy już nabędzie się umiejętności jazdy na motocyklu, reszta to tylko psychika. Jestem fizycznie w znakomitej formie, a to ważne. Wiem, co mogę dać od siebie i co mogę osiągnąć - skomentował pewny siebie Pickering zapytany o gotowość do zrobienia kroku naprzód w karierze.

Żużel. Unia Leszno dała mu szansę. Jest jeden warunek

Fogo Unia Leszno dała prawdziwą szansę Pickeringowi. Jeśli Australijczyk chce odgrywać w żużlu poważną rolę, musi w nadchodzącym sezonie pokazać się z naprawdę dobrej strony.

- Unia Leszno to moja pierwsza prawdziwa szansa na pokazanie się. Dostałem już mniejsze szanse w Gnieźnie, Rawiczu, ale prześladowały mnie kontuzje, nie byłem w stanie pokazać swoich umiejętności. Kiedy zakontraktowano mnie w Gdańsku, nikt nie wiedział, kim jestem. Trzymam za nich kciuki w 2. lidze. Ja skupiam się na Sheffield i Lesznie. Mam wiele silników i motocykli. Mam wszystko, czego mi potrzeba. Teraz muszę znaleźć tylko odpowiednie ustawienia sprzętu i wszystko zgrać w jedną całość - skomentował Josh Pickering. Reklama

Jeśli Australijczyk osiągnie swój cel, znajdzie klub także na przyszłe lata w Polsce. - Zespołowo chcemy awansować do PGE Ekstraligi, to jasny cel. Indywidualnie chciałbym zdobyć 200 punktów. W 20 meczach to realny cel. Chcę być jednym z liderów klubu - podsumował.

