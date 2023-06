Pokrzyżowała mi plany. Ten dzień przejdzie do historii [FELIETON]

W czwartek wygrał w Rzeszowie, a w sobotę w Niemczech . Bartosz Zmarzlik nie ma monopolu na wygrywanie każdego biegu, ale i tak jest najlepszy. Szybko zrekompensował on sobie ostatnie niepowodzenia mistrzów kraju z Lublina, bo w czwartek zwyciężył też w pierwszym z trzech turniejów indywidualnych mistrzostw Polski. Przy okazji dodam, że to dla mnie zaszczyt, iż drugi rok z rzędu ta impreza odbywa się pod moim Patronatem Honorowym.

Chyba łatwiej teraz pisać kiedy Bartek czegoś nie wygra, niż zliczyć jego obecne sukcesy. W tym roku ze znaczących turniejów nie wygrał on tylko Kryterium Asów oraz Złotego Kasku. Średnią także ma najwyższą w lidze. I co z tego, że tylko trochę niższą niż w ubiegłych latach? To są tylko nic nie znaczące drobnostki. Jeżeli w tym roku wygra jeszcze dwie rundy Grand Prix, to zrówna się z Tomaszem Gollobem w liczbie triumfów w poszczególnych zawodach cyklu. Na razie jest 22:20 dla Tomka.