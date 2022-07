Pokonywał gwiazdy, a teraz jest cieniem samego siebie

W 2019 roku objawił się nam człowiek, którego obecność w PGE Ekstralidze wielu kwitowało śmiechem i mało poważnym nastawieniem. Paweł Miesiąc nigdy nie był hegemonem żużlowych torów i kojarzono go raczej z rozgrywkami niższych lig. Gdy Motor wziął go na pierwszy od wielu lat sezon w elicie, niejeden pukał się w czoło.

To co zrobił w tamtym sezonie Miesiąc, przeszło jednak najśmielsze oczekiwania. Był jednym z autorów bezpiecznego utrzymania Motoru w lidze, notując kapitalny rok. Potrafił przywozić gwiazdy na ich torach, choćby Leona Madsena w Częstochowie. To było nie do wiary, że żużlowiec który nawet na zapleczu Ekstraligi nigdy wielkim dominatorem nie był, nagle wygrywa ze światową czołówką.

Większe oczekiwania, mniejsze zdobycze

Co jasne, już w kolejnym sezonie wzrosły apetyty kibiców. Wielu liczyło na co najmniej taki sam sezon. Miesiąc jechał poprawnie i tylko poprawnie. Momentami nawet słabo. Oczywiście w porównaniu do sezonu 2019, którym bardzo rozbudził oczekiwania. Wypożyczono go do GKM-u, ale tam też szału nie robił.

Coraz częściej mówiono o nim jako o tzw. wyskokowcu, czyli zawodniku który zaliczył jeden udany sezon i nic więcej nie pokaże. Miesiąc zszedł ponownie do niższej ligi, ale i tam jechał słabiej niż jeszcze przed chwilą w PGE Ekstralidze.

Zawodzi, ale w nagrodę... pojedzie w IMP?

Trzy ostatnie mecze Miesiąca to łącznie zaledwie 16 punktów. W 2019 roku dwucyfrówki potrafił przywozić w jednym spotkaniu i to w PGE Ekstralidze. - Nie wiem, co się stało z Pawłem. Cień zawodnika - piszą kibice Stali w mediach społecznościowych. Sam zawodnik niedawno mówił, że marzy mu się jeszcze jeden sezon taki, jak ten sprzed 3 lat.