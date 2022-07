Pokonali odwiecznego rywala. Wejdą do finału?

Od tego sezonu młodzi żużlowcy mają szansę regularnie zbierać doświadczenie na ekstraligowych torach w ramach U24 Ekstraligi. W ramach odjechanej dziś 12. kolejki rywalizowano w Lesznie, Toruniu i Grudziądzu, a wczoraj zaległości z 5. rundy nadrobiono we Wrocławiu. Z pogodą przegrali w Częstochowie, gdzie nie doszedł do skutku mecz miejscowego Włókniarza i Arged Malesy Ostrów Wielkopolski.

Agromix Polcopper Unia Leszno - WTS Sparta Wrocław 44:46

Wrocławianie nie składają broni. Żużlowcy Sparty dość niespodziewanie wygrali w Lesznie 46:44 i znacznie zwiększyli swoje szanse na udział w finale U24 Ekstraligi. Wciąż jest to zadanie trudne, ale nie niemożliwe do wykonania - między innymi dzięki dzisiejszej wygranej.

Mecz dwóch odwiecznych rywali był bardzo wyrównany. Dość powiedzieć, że największa przewaga jednej z drużyn wynosiła jedynie sześć "oczek", bo po biegu piątym przyjezdni wygrywali 18:12. Gospodarze wyprowadzili jednak szybką ripostę, bo dzięki podwójnemu zwycięstwu zmniejszyli zaliczkę przyjezdnych do dwóch punktów.

Choć leszczynianie dzielnie walczyli, to prowadzenie po biegu dziewiątym 28:26 okazało się być jedynym w tym meczu. Końcówka należała do gości, którzy w trzech ostatnich gonitwach dowieźli dwupunktowe prowadzenie Sparty do końca zawodów.