Pokonali mistrza i uwierzyli w złoto. Tego będą żałować długo

Przerósł kolegów, ale w półfinale zabrakło jego punktów

Najlepszy zawodnik. Leon Madsen był czwartym najskuteczniejszym zawodnikiem PGE Ekstraligi. Zdobył 232 punkty wraz z bonusami, więc trudno mieć do niego zastrzeżenia. Swoją robotę zrobił, choć znajdą się tacy, którzy wrzucą Duńczykowi przysłowiowy kamyczek do ogródka. Chodzi o rundę play-off i przegrany u siebie mecz rewanżowy z Moje Bermudy Stalą Gorzów.

To oczywiście jedynie rysa na ocenie Madsena za cały sezon. Poza tym trudno mieć do niego większe zastrzeżenia. We Włókniarzu po prostu był najlepszy.

Kędziora przyznał się do błedu. To wtedy zawalił

Ocena Menedżera. Włókniarz się rozpędzał i w pewnym momencie sezonu, tuż przed play-offami, był nawet murowanym faworytem do finału, a być może nawet i złota. Legendarny trener Marek Cieślak mówił nawet o menedżerze Włókniarza, że jest "jak Kościuszko". Kędziora jednak do spółki z drużyną zawalił wspominany mecz półfinałowy ze Stalą. Stracił czujność i może tego żałować, bo szansa na jazdę w finale była wielka jak nigdy.

Włókniarz uwierzył w mistrzostwo Polski

Mecz sezonu. 24 lipca Włókniarz pokonał na własnym torze niepokonany do tamtej pory Motor Lublin 49:41. Zrobił to doprawdy w niezłym stylu. To mniej więcej wtedy zaczęło się mówić, że częstochowianie mają skład na mistrzostwo Polski. Byli wtedy w peaku swojej formy, bo skutecznie jechali niemal wszyscy. Tyle tylko, że najwyraźniej za bardzo w siebie uwierzyli. Oczywiście skończyło się brązowym medalem i to też jest wielki sukces. Stara maksyma mówi jednak, że trzeba wykorzystywać swoje 5 minut. A Włókniarz na pewno w sezonie 2022 je miał.