W sobotę ruszają Indywidualne Mistrzostwa Polski na żużlu. Jednym z faworytów do złota jest Janusz Kołodziej - specjalista od medali w tej imprezie. W całej stawce zawodników to zawodnik Fogo Unii Leszno może pochwalić się największymi osiągnięciami. Złoto zdobywał już cztery raz. Robił to w spektakularny sposób pokonując m.in. Tomasza Golloba czy Bartosza Zmarzlika.