Pokonał Lewandowskiego i wtedy się zaczęło. „Nie mogli się z tym pogodzić”

- Zmarzlik rok temu zdobył wszystko, co było do zdobycia, ale ma pecha polegającego na tym, że żużel jest sportem specyficznym, który uprawia się w kilku krajach. W Brazylii czy w Chinach pewnie znają Świątek i Lewandowskiego, ale ze Zmarzlikiem mieliby problem - mówi trener Stanisław Chomski , który opowiadając o polskim plebiscycie, wyszedł poza granice naszego kraju, żeby lepiej zobrazować fakt, iż Zmarzlik już na starcie stał kilka kroków za Świątek.

Świątek częściej była na pierwszych stronach gazet

- Iga jest bardziej medialna, wszędzie jej pełno. O tenisie pisze się więcej niż o żużlu, którym zajmują się wyłącznie specjalistyczne portale. Jakbyśmy zliczyli pierwsze strony gazet z tego roku, to Świątek była na nich częściej niż Zmarzlik. Bartek w ogóle nie pojawiał się na nich za często. Pech Zmarzlika polega na tym, że żużel nie jest sportem masowym, a tenis już tak. I w tenisie łatwiej się zakochać, bo rakietę może sobie kupić każdy, a do żużla trzeba dojrzeć. Wielu adeptów nie dostępuje tego zaszczytu, by wsiąść na motocykl - opowiada Chomski.