Pokonają wielkiego faworyta? Mają w tym doświadczenie

- Nie wiem, czy mam receptę na zielonogórzan. To będzie można stwierdzić pod dwumeczu. Na pewno nie jesteśmy faworytem, ale będziemy się starać sprawić niespodziankę - mówi Mariusz Staszewski.

Rozmowa Interii. Trener mówi o pracy w nowym klubie. To musi zrobić

Rozmowa Interii. Trener mówi o pracy w nowym klubie. To musi zrobić / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Stawiają na doświadczenie i inwestycje w sprzęt

Jak już wcześniej informowaliśmy, żużlowcy Arged Malesy poczynili przed fazą play-off inwestycje w sprzęt, co ma się przełożyć na poprawę prędkości w motocyklach. Tej im brakowało pod koniec rundy zasadniczej.

Fatalne wieści dochodzą do parku maszyn

W ćwierćfinale ostrowianie zmierzyli się z ROW-em Rybnik. To wówczas doszło do makabrycznego upadku Patricka Hansena, a pierwsze diagnozy były fatalne. Jak się okazuje, takie wieści bardzo szybko dochodzą do parku maszyn.