Pokonają lidera albo pożegnają się z marzeniami

Piątkowy hit będzie miał miejsce w Grudziądzu. Wciąż walczący o fazę play-off ZOOLeszcz GKM podejmie Motor Lublin. Goście jak na razie niszczą rywala za rywalem i już w zasadzie zapewnili sobie triumf w sezonie zasadniczym. Oznacza to, że 15 lipca nie muszą wcale wygrać meczu za wszelką cenę. Fakt ten postarają się wykorzystać gospodarze, którzy bez Nickiego Pedersena wciąż potrafią nawiązać walkę z lepszymi na papierze przeciwnikami. Podopieczni Janusza Ślączki w przeciwieństwie do rywali mają również o co jechać, bo jeśli uda się im sensacyjnie pokonać wicemistrza kraju, to wciąż pozostaną w grze o wymarzoną fazę play-off.