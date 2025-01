Pokłócili się o pieniądze, a teraz mistrz świata ich zablokował. Chodzi o kilkaset tysięcy

Takiej wojny w świecie żużla nie było od lat. Jesteśmy świadkami nowej ery, co pokazują wymiany w mediach społecznościowych. Jason Doyle jednak nie wytrzymał ciśnienia i zablokował swój były klub w mediach. To pokazuje, że relacje z BayerSystem GKM-em ma fatalne.

Udostępnił mema, dostał rykoszetem

Musi oddać kasę, nie ma wyboru

Sezon się zbliża, a postępu nie widać. Doyle się nie kwapi, bo podobno dalej nie zwrócił kasy, która GKM-owi się należy. Innego wyboru nie ma, jeżeli chce jeździć w PGE Ekstralidze. Decyzja jest ostateczna, która oznacza, że do 11 kwietnia musi zwrócić 420 tysięcy, ponieważ klub powołał się na zapiski regulaminowe.



Zgodnie z regulaminem, GKM potrącił mu sporą część wynagrodzenia. Nie może to dziwić, ponieważ klub przez większą część roku nie mógł z niego skorzystać. Smaczku dodaje fakt, że w inauguracyjnej kolejce zespół z Grudziądza wybiera się do Częstochowy. Nowy zawodnik Krono-Plast Włókniarza będzie miał zatem fantastyczną okazję, aby udowodnić swoją rację na torze.



Jedno jest pewne. To kolejny klub, w którym sobie Doyle narobił wrogów. Kibice z Zielonej Góry, Leszna, a teraz z Grudziądza mają Doyla na swojej liście wrogów.