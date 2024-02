Pokłócą się o opaskę kapitana? Jest dwóch kandydatów

Motor Lublin podczas zeszłorocznego zgrupowania w ciepłych krajach wybierał nowego kapitana. Wtedy też głośno mówiło się o tym, do kogo powędruje opaska. Dylemat miał dotyczyć przede wszystkim przychodzącego do klubu mistrza świata Bartosza Zmarzlika, a Jarosława Hampela, który miał najdłuższy staż w drużynie. Wybór padł na tego drugiego i ze swojej roli wywiązał się bez zarzutów. Były wicemistrz świata odszedł po sezonie do Falubazu, więc mistrzowie Polski muszą wybrać nowego kapitana.