Pokazali piłkarzom jak wygrywać. Polacy mistrzami Europy!

Żużel. Polacy mistrzami Europy par do lat 19

W trakcie turnieju piłkarskiego nasi rodacy odnoszą sukcesy w innych dyscyplinach. Właśnie na torze żużlowym w Pile polscy utalentowani młodzieżowcy odebrali złote medale za wygraną w turnieju par. W żużlu Polska jest potęgą - zarówno wśród juniorów, jak i wśród seniorów, więc ten sukces nie jest wielką sensacją. Biało-Czerwoni zrobili jednak to, co do nich należało - nie zawiedli kibiców. W przeciwieństwie do piłkarzy, na których spadła krytyka za postawę na niemieckich boiskach.