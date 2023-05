Pokazali im miejsce w szeregu. Beniaminek nie dojechał do Wrocławia

Wrocławianie w tym tygodniu martwili się jedynie małymi wybrykami Taia Woffindena. Brytyjczyk parę dni temu został pouczony przez leszczyńską Straż Miejską za to, że wybrał się pitbike’iem na jeden ze skateparków. Więcej pisaliśmy o tym TUTAJ. Nie on był jednak głównym bohaterem początku starcia. Cały Stadion Olimpijskim wprost odpłynął w czwartej odsłonie spotkania, gdyż przez trzy i pół okrążenia niedoświadczony Kacper Andrzejewski wiózł za plecami samego Krzysztofa Kasprzaka. Wicemistrz świata z 2014 roku w końcu się ogarnął . Wręcz przeciwnie nastolatek w kasku niebieskim, który totalnie się pogubił i na ostatnim łuku zanotował groźnie wyglądający upadek.

Co za wyścig! Kandydat do biegu sezonu?

Tego typu przykrych obrazków nie oglądaliśmy już (prawie) do końca pojedynku. Zabrakło także emocji, ponieważ zgodnie z oczekiwaniami Betard Sparta stopniowo oddalała się od zdecydowanie gorzej dysponowanych przeciwników. Drużyna Dariusza Śledzia właściwie nie miała słabych punktów . Co prawda fatalnie rozpoczęły się zmagania dla Taia Woffindena, ale team Brytyjczyka mając w boksie samego Ashleya Hollowaya błyskawicznie dokonał odpowiednich korekt i trzykrotny czempion wrócił na odpowiednie tory.

Fani w czerwono-żółtych barwach kapitalnie się jednak bawili. Raz, że ich ulubieńcy robili praktycznie co chcieli. Dwa, że obejrzeli mnóstwo kapitalnych pojedynków. Show skradł zwłaszcza bieg dziesiąty i ciągłe tasowanie się na trasie Andrzeja Lebiediewa oraz Piotra Pawlickiego. W tym samym wyścigu Krzysztof Sadurski na moment pokazał plecy Artiomowi Łagucie. Ręce po prostu same składały się do oklasków i nie zdziwimy się jeśli w październiku okaże się, iż będzie to gonitwa sezonu.