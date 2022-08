Pokazali dlaczego są liderami. W tej parze już pozamiatane

Gdy wydawało się, że Motorowi wystarczy już tylko dowożenie ważnych punktów do mety i nie stanie się już nic złego, w trzynastej odsłonie fatalny upadek zanotował wcześniej wspomniany solenizant z Danii. Co prawda gwiazda PGE Ekstraligi zdołała jeszcze wystąpić w powtórce, ale niestety ból okazał się chyba zbyt silny, bo jego nazwisko nie pojawiło się już w obsadzie biegów nominowanych.

Kibice piątkowych gości siedzą teraz jak na szpilkach i pomimo okazałego zwycięstwa oczekują na szczegółowe informacje na temat lidera zespołu. Ośmiopunktowa przewaga na pewno jest nie do odrobienia przez leszczynian nawet bez Mikkela Michelsena w składzie Motoru, ale prawdziwe ciężary mogą zrobić się dopiero w półfinale. Na wschodzie liczą więc na to, by skończyło się tylko na strachu i co najwyżej paru drobnych siniakach.