Pokazał się po wypadku. Zdjęcia mrożą krew w żyłach

Niestety Krzysztof Buczkowski i spółka długo nie cieszyli się z faktu posiadania nowego kolegi. Młody żużlowiec brał udział w poważnym upadku już w swoim pierwszym biegu w nowych barwach. Ba, nie przejechał on nawet pełnego okrążenia. Na drugim łuku w Rybniku próbował on ostro zaatakować rywali, jednak przeliczył się i wszyscy wylądowali na dmuchanej bandzie. 23-latek ucierpiał najbardziej, ponieważ na chwilę stracił przytomność. Co prawda ekspresowo ją odzyskał, jednak późniejsze badania w szpitalu przyniosły kolejne kiepskie wieści. Okazało się bowiem, że Polak złamał kość ramienia prawej ręki i czeka go przymusowa przerwa.