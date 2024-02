Pokazał plecy mistrzowi świata, teraz kończy karierę. Trudno w to uwierzyć

Kilka lat temu podczas znanego w Europie turnieju Rene Deddens po trzech seriach prowadził z kompletem punktów. Zaczęły się pytania, czy może nie warto byłoby spróbować ściągnąć go do polskiej ligi. W Cloppenburgu zawsze jadą duże nazwiska, bo to tradycyjny turniej dla tamtejszego klubu. Ostatecznie Deddens we wspomnianych zawodach na koniec trochę "spuchł", pojechał przeciwko tym największym i tam już nie wygrywał. Ale tak czy inaczej pozostawił po sobie kapitalne wrażenie. Zresztą nie był to jedyny raz w jego wykonaniu.