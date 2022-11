Pokazał nowe barwy, a potem musiał tłumaczyć się przed kibicami

W Bydgoszczy od wielu lat jest "kosa" pomiędzy kibicami Zawiszy i Polonii. W niektórych przypadkach można po prostu dostać za to, że jest się sympatykiem drużyny X na terenie drużyny Y. To się raczej nigdy nie zmieni i choć jest duża część takich, którzy chodzą i na Zawiszę, i na żużel, nie da się znacznej części zagorzałych fanów przemówić do rozsądku.

Nietrudno rozróżnić z kolei barwy obu zespołów. Zawisza to charakterystyczny ciemnoniebieski, przechodzący w granat, plus elementy białe i czarne. Polonia od zawsze kojarzy się z narodowymi biało-czerwonymi kolorami. Nie ma szans w Bydgoszczy pomylić kibica Zawiszy z tym z Polonii.

Przyjemski zaniepokoił kibiców

Niedawno swoje kolory na nowy sezon pokazał Wiktor Przyjemski, perełka bydgoskich fanów. Jako że dominuje tam kolor niebieski, momentalnie pojawiły się absurdalnie czasem formułowane zarzuty i pytania o to, dlaczego wybrał barwy kojarzące się z Zawiszą. Takich komentarzy było naprawdę sporo i to może dziwić, bo przecież w zawodach indywidualnych każdy ma prawo jechać w wybranym przez siebie kolorze kevlaru.

Team zawodnika wytłumaczył fanom, że nie chodzi o żadne nawiązanie do Zawiszy. To po prostu ulubione barwy Wiktora, a on sam zwyczajnie takich sobie zażyczył. W końcu to Przyjemski ma się dobrze czuć w tym stroju. Żużlowcy, tak jak wszyscy sportowcy, są przesądni. Często wierzą w to, że w ulubionym kolorze będzie się lepiej wiodło.