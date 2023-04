Pokazał kibicom środkowy palec, teraz ostrzega. "Są duże kary"

Doyle jeździł w barwach Fogo Unii w sezonach 2021-2022. Miał pozostać w Lesznie na 2023 rok, ale zmienił zdanie już po zakończeniu poprzednich rozgrywek, kiedy do gry wkroczyły Cellfast Wilki. Mówiło się wtedy o zaległościach finansowych wobec żużlowca. Miał to być jeden z głównych powodów zmiany decyzji . Już po ogłoszeniu terminarza było jasne, że oczy wszystkich kibiców będą skierowane na mistrza świata z 2017 roku.

Australijczyk w Lesznie zdobył 10 punktów, a jego Cellfast Wilki przegrały 44:46. Po wygranym czternastym wyścigu pożegnał się z leszczyńskimi trybunami jazdą na jednym kole i pokazaniem środkowego palca. Wiele mówi się o zachowaniu Doyle'a, a mniej o rzeczach, które sprowokowały go do takiego czynu. Żużlowca prowokowali nie tylko kibice, ale i Fogo Unia. Już na próbie toru z głośników wybrzmiały takie utwory jak "Money, Money, Money oraz "I need a Dollar".