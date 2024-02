Pokazał im, jak to się robi. Jego mina mówi wszystko

KS Apator do Hiszpanii wyleciał w zeszłym tygodniu, dzięki czemu znalazł się na jednej liście między innymi z Platinum Motorem Lublin czy Fogo Unią Leszno, które także odwiedziły zachód Europy . Dla torunian tegoroczny obóz ma szczególne znaczenie, ponieważ sezon 2024 będzie debiutem Piotra Barona w tej drużynie w roli menedżera. Znakomity szkoleniowiec zna się co prawda z większością żużlowców ścigających się z aniołem na plastronie, ale dzięki tego typu wyjazdom atmosfera w ekipie stanie się z pewnością jeszcze lepsza.

Piotr Baron wsiadł na motocykl i zawstydził swoich podopiecznych

Zaraz wszystko co dobre się jednak skończy. Nieubłaganie zbliża się powrót do codziennych obowiązków. Za kilkanaście dni odbędzie się pewnie pierwszy trening na Motoarenie, a potem pójdzie już z górki. Każdego tygodnia zawodnicy będą mierzyć się z ogromnymi oczekiwaniami kibiców, którzy doskonale widzą skład i chcą co najmniej awansu do najlepszej czwórki PGE Ekstraligi.