Pokażą władzom miasta czerwoną kartkę. Stadion będzie pękać w szwach

Na powrót Krakowa do ligi czekamy od 2019 roku . Wtedy to ówczesna Wanda uprawiała istny kabaret, przegrywając z hukiem wszystkie mecze, jadąc składem półamatorskim i powodując siwe włosy u prezesów, którzy musieli wypłacać wynagrodzenia za siedem kompletów. Po tamtym sezonie wszystko upadło i kilka lat motocykle w Krakowie nie warczały. Wielkie nadzieje były już przed zeszłym sezonem, ale bardziej pod kątem turniejów indywidualnych niż ligi. Ostatecznie nic z tego nie wyszło. W nadchodzącym sezonie miała być liga, mówiło się że zostały formalności i Speedway Kraków pojedzie. Tymczasem w poniedziałek drużynę - a jakże - wycofano z ligi z powodu niedostatecznego budżetu.

Czekają na turniej, ale gotują się w środku

Na pocieszenie kibicom z Krakowa zostaje to, że oprócz wspomnianego turnieju, w tym roku w Krakowie ma się odbyć także kilka innych, nie tylko towarzyskich, ale również rangi mistrzowskiej. Póki co jednak, należy podchodzić do wszystkich planów z dystansem. Liga też miała być na pewno. I to nie pół roku temu, tylko w zeszłym tygodniu. Wszystko zmieniło się w ciągu kilkudziesięciu godzin, więc trudno brać za pewnik coś, co planowane jest na okres letni. Najpierw niech przede wszystkim odbędzie się poniedziałkowy turniej o Puchar Prezydenta Miasta.