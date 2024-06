Pokaz siły Motoru Lublin. Rywale mogą wywiesić białą flagę. To jest pogrom

Nie jest żadną tajemnicą, że od samego początku głównym faworytem do złota był Wiktor Przyjemski. Polak ma dopiero 19 lat, a już został najskuteczniejszym zawodnikiem Metalkas 2. Ekstraligi. Aktualnie jest sklasyfikowany na 15. lokacie wśród najskuteczniejszych żużlowców PGE Ekstraligi, co jeszcze bardziej podnosi jego wartość. Niektórzy mieli jednak uzasadnione wątpliwości.

Nastolatek zachował się jak rasowy zawodnik

Za kulisami mówi się, że to właśnie ten fakt miał zmobilizować Wiktora i jego team do zwiększenia umiejętności jazdy na trudniejszych torach. W tym celu podpisał kontrakt w Szwecji i tam pozyskiwał kolejne doświadczenie. To miało przynieść skutek w tym roku w walce o tytuł mistrza świata juniorów.

Przyjemski bardzo udanie rozpoczął drogę po pierwsze złoto mistrzostw świata juniorów. W Malilli wykazał się największym sprytem i wygrał turniej zdobywając 15 punktów w 7 startach. Na pierwszą trójkę czekał aż do piątej serii, a do tamtej pory skrupulatnie zbierał punkty i ostatecznie to on dopisze najwięcej "oczek" do klasyfikacji generalnej. Po tych zawodach zebrał ogromne pochwały, bo zachował się jak rasowy zawodnik.