Pójdzie na wypożyczenie, choć jest lepszy od kolegów?

Podczas wiosennych sparingów ludzie przecierali oczy ze zdumienia. Oto znów narodziły się leszczyńskie perełki, młodzi żużlowcy, którzy od najmłodszych lat pokazują wielki talent. Możliwości Damiana Ratajczaka wszyscy znamy już od ponad roku, ale Hubert Jabłoński, Antoni Mencel i Maksym Borowiak jeździli tak, że dali do myślenia kto zostanie wystawiony do ligowego składu.

Wybrano Jabłońskiego, który wszedł do ligi "z buta". W Częstochowie spisał się kapitalnie, wygrywał biegi z dużo lepszymi rywalami. Tak naprawdę jednak na tym zakończył dobre występy. Im dalej w sezon, tym było gorzej. Czasami tracił do rywali kilkadziesiąt metrów. To oczywiście młodziutki zawodnik, więc nie można zbyt wiele wymagać. Należy się niemniej zastanowić, czy to jego w tym roku Unia nie powinna puścić na wypożyczenie.