Pojawiły się informacje, że kasa pusta. Co z transferami?

- Naszym priorytetem pozostają wzmocnienia na pozycji zawodnika U24 i juniora - mówi nam prezes ebut.pl Stali Waldemar Sadowski, dając do zrozumienia, że wysyp złych informacji nie zaszkodzi klubowi w budowaniu mocnego składu na sezon 2024.

Dostaną miliony z telewizji i spłacą długi

Bo klub zaległości ma, ale to sytuacja przejściowa. Jak w październiku wpłyną pieniądze z kontraktu telewizyjnego (2 miliony), to Stal z wszystkimi się rozliczy i ma być gotowa do procesu licencyjnego.

Na razie wiemy, że ze Stalą zostają na kolejny sezon Martin Vaculik, Anders Thomsen, Szymon Woźniak i Oskar Fajfer. Teraz klub szykuje się do wymiany zawodnika na pozycji U24 i zakontraktowaniu dobrego juniora, bo Oskar Paluch to za mało.

Rozmowa Interii. Prezes Włókniarz mówi do kogo dzwoni. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Przyjemski to ambitny plan, ale teraz muszą się skupić na dograniu Miśkowiaka

Jeśli chodzi o drugiego juniora, to Stal próbuje się podłączyć do rywalizacji o Wiktora Przyjemskiego, najlepszego zawodnika 1. Ligi. Więcej atutów w tej rozgrywce zdaje się mieć Platinum Motor Lublin, ale Stal nie odpuszcza, bo Przyjemski to przepustka do finału i szansa walki o złoto w sezonie 2024.

Na razie jednak Stal musi się skupić na dopięciu tematu Miśkowiaka, bo konkurencja próbuje wykorzystać informacje o zadłużeniu Stali. W Tauron Włókniarzu Częstochowa odżyła nadzieja, że uda się Miśkowiaka zatrzymać. Gdyby doszło do wolty, to Gorzów miałby duży problem, bo ciężko o wartościowego zawodnika U24. Jak się nie uda z Miśkowiakiem, to trzeba będzie sięgnąć po Duńczyków z 1. Ligi. W Stali zapewniają jednak, że w sprawie Miśkowiaka trzymają rękę na pulsie.

Miśkowiak i Przyjemski to przepustka do finału

Z Przyjemskim będzie trudniej. Gdyby się jednak nie udało, to Stal zrobi wszystko, by przedłużyć umowę z Oskarem Huryszem, którego wypożyczyła do PSŻ-u Poznań, a zawodnik na tym skorzystał, bo zaliczał dobre wyniki i zrobił duży progres.

Stal z Miśkowiakiem i Przyjemskim będzie mocnym kandydatem do jazdy w finale. Z Miśkowiakiem i Huryszem ten finał już nie będzie taki pewny, ale na pewno zespół będzie mocniejszy niż w tym roku.

Jakub Miśkowiak walczy o punkty z Oskarem Fajferem. / Paweł Wilczyński

Smutek Jakuba Miśkowiaka. / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński