Pojadą w półfinale? Liczby nie kłamią. Będzie wielka niespodzianka

Przed sezonem spekulowano, że Fogo Unia Leszno może spaść z ligi. Teraz, nawet jeśli w ostatniej kolejce rundy zasadniczej przegra z Cellfast Wilkami Krosno, nie tylko awansuje do play-off, ale i ma ogromną szansę na przebrnięcie pierwszej rundy. I nie ma znaczenia, że w pierwszej rundzie Unia trafi na megamocną Betard Spartę Wrocław. W miniony weekend z nią wygrała. – Jak w play-off to powtórzymy, to mamy szansę wejść jako lucky loser – zauważa menadżer Unii Piotr Baron.