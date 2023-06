Pojadą w meczu ostatniej szansy? Mamy najnowsze informacje

GKM - Wilki. To mecz ostatniej szansy?

Najpóźniej na początku sierpnia poznamy drużynę, która spadnie z PGE Ekstraligi. Do zakończenia rundy zasadniczej pozostało jeszcze kilka kolejek, ale dla Wilków kluczowy może być mecz w Grudziądzu (GKM to bezpośredni rywal w walce o utrzymanie). Jeśli beniaminek nie wywiezie choćby punktu bonusowego (osiem punktów zaliczki), to jego sytuacja zrobi się już bardzo zła.



Wtedy krośnianom pozostanie chyba już tylko liczyć na wygraną GKM-u w Lesznie (7 lipca), by w ostatniej kolejce w bezpośrednim starciu móc odwrócić swoją sytuację i strącić Unię do 1. Ligi.