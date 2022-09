Pojadą dla kolegi. Znów dokonają niemożliwego?

Postronni kibice czarnego sportu po pierwszym spotkaniu Stelmet Falubazu i Abramczyk Polonii, które zakończyło się dwudziestopunktowym zwycięstwem zielonogórzan, nie wierzą już w wielkie emocje w tej parze. Bydgoszczanie jednak wciąż liczą na cud. I ten cud może się zdarzyć. To właśnie ta drużyna dokonała niemożliwego w sezonie 2019, kiedy to rozgromiła w rewanżu SpecHouse PSŻ Poznań i awansowała do pierwszej ligi.