Podróż rodem z Hollywood! Poczuł się jak gwiazda

Najwięksi DJ-e na świecie potrafią obsłużyć dwie duże imprezy jednej nocy. Gwiazdy Hollywood niejednokrotnie brały udział w dwóch eventach jednego wieczoru. Żużlowiec Betard Sparty Wrocław, Daniel Bewley mógł poczuć niczym światowej klasy DJ lub gwiazda wielkiego ekranu, bo na niedzielny mecz we Wrocławiu podróżował… helikopterem. – Gdy poprzednim razem miałem okazję lecieć helikopterem, to był to helikopter ratunkowy – mówi Brytyjczyk.