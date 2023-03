Podpisali rekordowy kontrakt. A kibice piszą o wstydzie

Łukasz Mejza na konferencji Falubazu

- To niezwykle wzruszająca chwila dla kibica, bo w tej roli dziś występuję. To najwyższy kontrakt w historii spółki. Falubaz to symbol i duma województwa. Paryż ma wieżę Eiffla, a Lubuskie ma Falubaz. Nie podzielam negatywnych emocji, które wzbudza dzisiejsza konferencja. Przy W69 wszystkie rzeczy, które nas różnią, powinniśmy zostawić za bramą. Powinno się liczyć tylko dobro tego klubu. Miejscem Falubazu na żużlowej mapie polski jest fotel mistrza Polski. Musimy zrobić wszystko, by Falubaz na to miejsce wrócił. To mój apel do wszystkich kibiców - powiedział poseł na sejm RP, Łukasz Mejza.