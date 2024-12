Podpisali na siebie wyrok. Ta decyzja może doprowadzić do katastrofy

Żużel. PGE Ekstraliga. GKM Grudziądz popełnił błąd?

Jacek Frątczak, oceniając kadrę GKM-u, ma wątpliwości, czy działacze obrali odpowiednią drogę. - Kiedyś popełniłem podobny błąd, chociaż życzę chłopakom z Grudziądza, żeby w ich przypadku to nie był błąd - przyznał były menedżer, a obecnie żużlowy ekspert. - Jazda poszczególnych zawodników na pewnym poziomie w końcówce sezonu, dawająca satysfakcję kibicom i klubowi, a także realizująca pewne cele sportowe na fajnych emocjach spowodowała decyzje dotyczące tego, że jest to nasz punkt wyjścia i może być tylko lepiej. Otóż okazuje się, że w żużlu może być też gorzej - dodaje.



W zespole z Grudziądza może brakować świeżej krwi na pozycjach podstawowych seniorów. - Żeby czuć się bezpiecznie i chcieć realizować progres trzeba robić to zgodnie z zasadą ucieczki do przodu. Taka jest moja opinia. Oczywiście nie znamy parametrów finansowych klubu, jednak najpierw jest "móc", a później "chcieć". Siła nabywcza, a później możliwości. W tym przypadku dość odważnie założono, że zawodnicy, którzy też w ocenie klubu jechali powyżej oczekiwań, niż pierwotnie zakładano, od tego punktu zaczną iść dalej - podkreśla nasz rozmówca.