Podpisał kontrakt ze specjalną klauzulą? Prezes wyjaśnia

Prezes GKM mówi to wprost: nie ma żadnej klauzuli

Marcin Murawski, prezes ZOOleszcz GKM-u zapewnia nas, że żadnej klauzuli w umowie Czugunowa nie ma. W ogóle to nie jest ona potrzebna, bo klub wypożyczając zawodnika, z góry przyjął założenie, że będzie on raczej miał pewne miejsce w składzie.

W GKM-ie wierzą w Czugunowa, ale i też w to, że będzie on zdobywał około 10 punktów w meczu. Zwłaszcza tych domowych. W pierwszym spotkaniu Czugunow pojechał na 8+1 (to daje mu średnią 1,800), ale i tak zgodnie uznano to za niezły początek. Sam zawodnik skarżył się po meczu, że miał za mało treningów, że jeszcze nie czuł się pewnie na motocyklu.