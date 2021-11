Podpisał kontrakt, a przy okazji wyrok na swoją karierę? To może być koniec

Michał Gruchalski nigdy nie należał do grona zawodników, których plakaty są wieszane przez dzieci nad ich łóżkami. Jako młodzieżowiec Włókniarza Częstochowa zapowiadał się jednak całkiem nieźle. W sezonach 2018-19 należał do najlepszych juniorów PGE Ekstraligi. Wróżono mu, iż po wejściu w wiek seniora spokojnie odnajdzie się w roli solidnego wyrobnika u jednego z przedstawicieli niższych klas rozgrywkowych.

Gruchalski nie chciał być rezerwowym we Włókniarzu, został rezerwowym w Tarnowie

Po sezonie 2019 jasnym było, że w wyjściowych składach PGE Ekstraligi nie ma dla niego miejsca. Prezes Michał Świącik oferował mu co prawda funkcję rezerwowego w Eltrox Włókniarzu, ale ten ją odrzucił. Zdecydował się na transfer do Unii Tarnów. Eksperci chwalili ten ruch. Wciąż jeszcze rozwijający się zawodnik miał spokojnie poradzić sobie na zapleczu. Niestety, w 2020 roku wykręcił na torach eWinner 1. ligi nieco mniej niż przyzwoitą średnią 1,447 punktu na wyścig, a co gorsza wziął udział w zaledwie 38 biegach.

Reklama

Padł niejako ofiarą - choć czy można mówić tak o świadomym swych czynów dorosłym człowieku? - tarnowskiej polityki kadrowej. Trener dysponujący sześcioma seniorami, w tym dwoma U24, musi rozdzielić pomiędzy nich ograniczoną liczbę okazji do jazdy. Większe nadzieje pokładano zaś wówczas w o rok starszym Danielu Kaczmarku.

Miał dać awans, a nawet Jabłoński i Tudzież byli od niego lepsi

Rozżalony Gruchalski zdecydował się na opuszczenie Tarnowa. Głośno mówiło się wówczas o problemach organizacyjnych w Unii i to na nie zrzucono winę za słabszą nieco dyspozycję 22-latka. Na rynku transferowym stanowił jeden z najbardziej łakomych kąsków, a w szranki o jego względy stanęli niemal wszyscy pierwszoligowcy. Miał wszak nie tylko ekstraligową przeszłość, ale przede wszystkim bardzo ważną dla prezesów metkę zawodnika U24.

Zwycięzcą kontraktowej licytacji - dość niespodziewanie - okazało się gdańskie Zdunek Wybrzeże. W Gdańsku tworzył się zespół mający wywalczyć upragnione utrzymanie, a Gruchalski sprawiał wrażenie jego idealnego uzupełniania. Rzeczywistość okazała się brutalna. 23-latek wygrał co prawda swój pierwszy wyścig w nowych barwach, ale w kolejnych gonitwach było już o wiele gorzej. Sezon zakończył na 40 pozycji w rankingu najskuteczniejszych zawodników zaplecza. Wyżej uplasowały się takie tuzy speedwaya jak choćby Kevin Fajfer, Mirosław Jabłoński czy Mateusz Tudzież. Widmo końca kariery nie zaczęło zaglądać Gruchalskiemu w oczy. On wręcz stykał się z nim czołami!

Nie poszedł do ligi skrojonej pod niego. Orzeł będzie gwoździem do trumny?

Wydawało się, że pomysł utworzenia specjalnej ligi dla zawodników U24 jest dla niego manną z nieba. Zejdzie poziom niżej, odzyska radość z jazdy, znów stanie się szybki, a w kolejnym sezonie - już jako 25-latek - dołączy do któregoś ośrodka z niższej ligi. On nie zdecydował się jednak na starty w niej. Podpisał kontrakt z Orłem Łódź, czym - zgodnie z wszelkim prawdopodobieństwem - wydał wyrok na swą karierę.

Znów - podobnie jak w Tarnowie - przyjdzie mu zakładać na plecy numer 8/16. Zastanówmy się - którego z należących do wyjściowego składu kolegów może wygryźć. Norberta Kościucha? Tego, który w minionym sezonie zdobywał równe 1,8 punktu w każdym swym wyścigu? To chyba mało prawdopodobne. Marcina Nowaka? Człowieka, który tak świetnie odnajduje się na łódzkiej Motoarenie, że mógłby napisać podręcznik o odpowiedniej jeździe o tym owalu? Będzie o to raczej trudno, skoro Orłowi - jak każdej drużynie z dolnej części tabeli - zależeć będzie przede wszystkim na uczynieniu twierdzy z domowego obiektu. Luke’a Beckera? Bądźmy poważni.

O ile ostatni domowy mecz Wybrzeża w minionym sezonu, w którym Gruchalski zdobył 9 punktów i bonus nie był symbolem hollywoodzkiego wręcz zwrotu akcji w jego karierze, to wiele wskazuje na to, że - zakładając dobry stan zdrowia pozostałych podopiecznych Skórnickiego - 24-latek może nie wyjechać do ligowych zawodów ani razu przez cały najbliższy sezon. Na przyszłoroczny rynek trafi wówczas nie tylko żużlowiec posiadający dość wyraźna luką w życiorysie, ale przede wszystkim pozbawiony bonusu w postaci bycia zawodnikiem U24. Wówczas jakikolwiek angaż może okazać się po prostu niemożliwy.

Zdjęcie Michał Gruchalski / Tomasz Rosochacki / Flipper Jarosław Pabijan