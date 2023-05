Podpadł kibicom. Przez niego spadną z ligi? [FELIETON]

W przeszłości inni zawodnicy mieli jednak zdecydowanie gorsze sytuacje, ale zaciskali zęby i próbowali jechać do samego końca. Nicki jak wiadomo jest filarem grudziądzkiego klubu . Ponadto mecz układał się dla jego drużyny dosyć dobrze i była realna szansa nawet na wygraną. Moim zdaniem powinien więc się poświęcić i pojechać. Tak naprawdę wystarczyło, żeby zebrał z toru jeszcze parę punktów i mogło być dobrze . Na szczęście dla gości, przyzwoicie zastąpił go Kacper Pludra.

Jeżeli Nicki Pedersen jest zdrowy, to jest absolutnym pewniakiem do dwucyfrówek. Bywają jednak w sporcie różne sytuacje i po niedzielnym starciu w Krośnie z pewnością u pozostałych prezesów zapaliła się lampka ostrzegawcza. Coś czuję, że nie dostanie on tylu ofert, bo po prostu w innych ośrodkach będą się bać powtórki z rozrywki. Po co bowiem działaczom zawodnik na jeden rodzaj toru. On sam to zresztą zasugerował w wywiadzie, że będzie głównie jeździł tylko na gładkich torach, za wzór stawiając właśnie Grudziądz.