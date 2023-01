Podjął decyzję. To zrobi po awansie

Człowiek od zadań specjalnych

Billy to żużlowiec, który w 2003 roku wszedł do polskiej ligi "z buta". W swoim pierwszym biegu pokonał na dystansie Tomasza Golloba, co wielu jeżdżącym w tej lidze od lat, nie udało się nawet jeden raz w życiu. Janniro momentalnie został bożyszczem kibiców w Zielonej Górze, ale ten stan nie potrwał długo, bo to były miłe złego początki. Janniro do końca sezonu wygrał jeszcze tylko jeden bieg. Koniec końców jego transfer okazał się ciekawostką, ale jednak niewypałem.