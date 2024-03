Podadzą kroplówkę upadającym klubom. Miliony w pakiecie z kuratorem

Miliony na ratowanie z kontraktu telewizyjnego

W tej chwili gotowe do występów w sezonie 2024 są Polonia Piła, Kolejarz Opole i Start Gniezno. Do tego dochodzą niemiecki Trans MF Landshut Devils i łotewski Lokomotiv Daugavpils. Proces przyjmowania do ligi Speedway Krakowa jeszcze nie został ukończony, a Unia Tarnów przeżywa olbrzymie problemy, bo właśnie wycofał się wieloletni sponsor Grupa Azoty. Jeśli do tego dodamy, że Kolejarzowi Rawicz miesiąc temu odmówiono wydania licencji, to mamy pełny obraz tego, co dzieje się na podwórku KLŻ. Gdyby to była liga dla Polaków, to moglibyśmy mieć trzy, góra cztery drużyny.